Співробітника "Київтрансгазу" спіймали на хабарі у 12 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Київській області співробітника "Київтрансгазу" затримали під час отримання 12 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області затримали керівника групи з магістральної охорони "Київтрансгазу", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, керівник групи з магістральної охорони "Київтрансгазу" вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 12000 доларів від власників земельних ділянок, які здійснюють забудову на своїх ділянках нібито з порушеннями норм чинного законодавства.
На цей час проводяться обшуки за місцем роботи затриманого. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням - ч.3 ст.368 КК України.
У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.
Нагадаємо, голову однієї з сільських рад Саратського району Одеської області викрили на хабарі.
За даними слідства, чиновниця вимагала десять тисяч доларів від місцевого приватного підприємця за прийняття позитивного рішення щодо виділення в оренду земельної ділянки.