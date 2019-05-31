Сільський голова на Одещині погоріла на хабарі у 10 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Голову однієї з сільських рад Саратського району Одеської області викрили на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала десять тисяч доларів США від місцевого приватного підприємця за прийняття позитивного рішення щодо виділення в оренду земельної ділянки загальною площею півгектара із перспективою приватизації наділу", - йдеться в повідомленні.
Затримали голову поруч із будівлею сільради після отримання нею чергової частини хабара у дві тисячі доларів. До цього співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання зловмисницею "передоплати".
Крім того, під час обшуку в її робочому кабінеті правоохоронці знайшли готівку в іноземній валюті, походження якої з'ясовується, та частину коштів, отриманих від протиправної діяльності.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3. ст. 368 КК України (Одержання хабара - ред.) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин оборудки та інших можливих фактів незаконної діяльності затриманої.
Також перевіряється причетність інших службових осіб та депутатів сільради до махінацій із земельними ділянками.
Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала посадовця міської ради на хабарі у 2 тисячі доларів.