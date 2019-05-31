Сельский глава в Одесской области погорела на взятке в 10 тыс. долларов

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Председателя одного из сельских советов Саратского района Одесской области разоблачили на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что чиновница требовала десять тысяч долларов США от местного частного предпринимателя за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка общей площадью полгектара с перспективой приватизации надела", - говорится в сообщении.

Задержали председателя рядом со зданием сельсовета после получения ею очередной части взятки в две тысячи долларов. До этого сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения злоумышленницей "предоплаты".

Кроме того, во время обыска в ее рабочем кабинете правоохранители обнаружили наличные в иностранной валюте, происхождение которых выясняется, и часть средств, полученных от противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3. ст. 368 УК Украины (получение взятки - ред.) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и других возможных фактов незаконной деятельности задержанного.

Также проверяется причастность других должностных лиц и депутатов сельсовета к махинациям с земельными участками.

Напомним, в Днепре полиция задержала чиновника городского совета на взятке в 2 тысячи долларов.

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