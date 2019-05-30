У Дніпрі на хабарі у доларах піймали посадовця міської ради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У м. Дніпро поліція затримала посадовця міської ради на хабарі у 2 тисячі доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент захисту економіки Національної поліції України.
“Сьогодні, 30 травня, працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Національної поліції України під процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 затримали заступника начальника відділу”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що “у лютому цього року до міської ради звернувся підприємець щодо виділення йому в оренду приміщення для ведення підприємницької діяльності. Даним питанням розпочав займатись посадовець з профільного напрямку. Він повідомив підприємцю, що приміщення, що є у розпорядженні міської ради, будуть виставлені на відкриті торги. Аби отримати перемогу у конкурсі підприємець повинен заплатити заступнику начальника відділу 2000 доларів США. Сьогодні, 30 травня, посадовця було затримано за отримання неправомірної вигоди”.
Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, у Києві під час отримання 12 тисяч доларів неправомірної вигоди затримано двох податківців.