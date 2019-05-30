В Днепре на взятке в долларах поймали чиновника городского совета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В городе Днепр полиция задержала чиновника городского совета на взятке в 2 тысячи долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 30 мая, сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Днепропетровской местной прокуратуры №3 задержали заместителя начальника отдела", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что "в феврале этого года в городской совет обратился предприниматель о выделении ему в аренду помещения для ведения предпринимательской деятельности. Данным вопросом начал заниматься чиновник из профильного направления. Он сообщил предпринимателю, что помещения, в распоряжении городского совета, будут выставлены на открытые торги. Чтобы одержать победу в конкурсе предприниматель должен заплатить заместителю начальника отдела 2 тысячи долларов США. Сегодня, 30 мая, чиновника задержали за получение неправомерной выгоды".
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы, конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, в Киеве во время получения 12 тысячи долларов неправомерной выгоды задержали двух налоговиков.