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Сотрудника "Киевтрансгаза" поймали на взятке в 12 тыс. долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. В Киевской области сотрудника "Киевтрансгаза" задержали при получении 12 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области задержали руководителя группы по магистральной охране "Киевтрансгаза", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" требовал и получил неправомерную выгоду в размере 12000 долларов от владельцев земельных участков, которые осуществляют застройку на своих участках якобы с нарушениями норм действующего законодательства.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы задержанного. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством - ч.3 ст.368 УК Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, председатель одного из сельских советов Саратского района Одесской области разоблачили на взятке.

По данным следствия, чиновница требовала десять тысяч долларов от местного предпринимателя за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка.

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