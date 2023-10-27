Співпрацюють з рф: італійську компанію внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що було прийнято рішення внести до переліку міжнародних спонсорів війни італійську Camozzi Group, яка співпрацює з окупантами, пише УНН.
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Camozzi Group – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмосистем.
Як зазначають в НАЗК, компанія продовжує вести бізнес у рф, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом (ВПК) та й досі має свій завод на території тимчасово окупованого Криму.
Сама компанія Camozzi на своєму офіційному сайті ніде не зазначає про свою роботу в Криму, ймовірно, побоюючись міжнародного осуду, заявляють у НАЗК.
Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії рф співпрацює з підсанкційним AT «Тихвинский вагоностроительный завод» та АТ «Челябинский цинковый завод», який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим.
В росії Camozzi має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів. Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, як повідомляється, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.
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