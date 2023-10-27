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Сотрудничают с рф: итальянскую компанию внесли в перечень международных спонсоров войны

Киев • УНН

 • 119789 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что было принято решение внести в перечень международных спонсоров войны итальянскую Camozzi Group, которая сотрудничает с оккупантами, пишет УНН.

Сотрудничают с рф: итальянскую компанию внесли в перечень международных спонсоров войны

Детали

Camozzi Group – международный итальянский концерн по производству пневмосистем.
Как отмечают в НАПК, компания продолжает вести бизнес в РФ, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) и до сих пор имеет свой завод на территории временно оккупированного Крыма.

Сама компания Camozzi на своем официальном сайте нигде не указывает о своей работе в Крыму, вероятно, опасаясь международного осуждения, заявляют в НАПК. 

Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной агрессии рф сотрудничает с подсанкционным AT «Тихвинский вагоностроительный завод» и АО «Челябинский цинковый завод», который контролируется подсанкционными российскими олигархами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.

В России Camozzi имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 000 предприятий-клиентов. Кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, как сообщается, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.

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