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Не купуватимуть російські алмази: індійську SRK виключили з переліку міжнародних спонсорів війни

Не купуватимуть російські алмази: індійську SRK виключили з переліку міжнародних спонсорів війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міжнародні корпорації продовжують обмежувати свою співпрацю з рф, не бажаючи фінансувати війну проти України та ще більше ізолюючи росію. Національне агентство з питань запобігання корупції виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни, передає УНН.

Деталі

Компанія вийшла з офіційною заявою, де зазначила, що буде дотримуватись міжнародних зобов’язань та не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб’єктами. Крім того, у компанії заявили про свою підтримку нинішнім і майбутнім ініціативам країн G7 щодо обмежень поводження з російськими алмазами, та утримання від їх закупівель.

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Таке рішення компанії має послабити спроможність росії вести війну проти нашої держави та її вплив у світі.

Наразі в окремих країнах санкційної коаліції діє заборона на імпорт російських алмазів, але вона стосується виключно необроблених алмазів. Деякі компанії знайшли спосіб обходити такі обмеження. Необроблені російські алмази змішують з іншими алмазами, а потім продають як “змішаний” товар. Також, заборона не поширюється на російські діаманти, що були оброблені в інших країнах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішенням НАЗК угорський OTP Bank більше не входить до списку «спонсорів війни»

Це створює значні прогалини в санкційному механізмі, які дозволяють таким компаніям, як “Алроса” не тільки наповнювати російську військову казну грошима, а й брати участь у будівництві військових підводних човнів та поширювати кремлівський вплив на інші континенти.

“Росія будь-який товар перетворює на зброю та інструмент втручання у внутрішню політику інших держав. Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів — це внесок не тільки у мир на європейському континентів, а й перш за все у національну безпеку самої Індії. Довгоочікуване рішення G7, яке ми сподіваємося буде скоро прийнято, стане історичною віхою для алмазної індустрії. Ніхто не хоче отримати криваву каблучку на весілля чи народження дитини. Світ хоче споживати відповідально. І ми віримо, що виробники діамантів почують своїх споживачів та подарують їм насолоду радіти діамантам, замість занепокоєнь про реальне походження каміння”, — заявив Голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК привітали рішення SRK та слідкуватиме за виконанням зобов’язань, які взяла на себе компанія.

Нагадаємо

НАЗК є органом, відповідальним за розбудову системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР. Перелік “Міжнародні спонсори війни” на порталі “Війна і санкції” є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з росії, отже, зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців. Одним з “важелів тиску” платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.

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