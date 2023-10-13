Не будут покупать российские алмазы: индийскую SRK исключили из перечня международных спонсоров войны

Детали

Компания вышла с официальным заявлением, где отметила, что будет придерживаться международных обязательств и не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами. Кроме того, в компании заявили о своей поддержке нынешним и будущим инициативам стран G7 по ограничениям обращения с российскими алмазами, и воздержанию от их закупок.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Такое решение компании должно ослабить способность россии вести войну против нашего государства и ее влияние в мире.

Сейчас в отдельных странах санкционной коалиции действует запрет на импорт российских алмазов, но он касается исключительно необработанных алмазов. Некоторые компании нашли способ обходить такие ограничения. Необработанные российские алмазы смешивают с другими алмазами, а затем продают как “смешанный” товар. Также, запрет не распространяется на российские бриллианты, которые были обработаны в других странах.

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Это создает значительные пробелы в санкционном механизме, которые позволяют таким компаниям, как “Алроса” не только наполнять российскую военную казну деньгами, а и участвовать в строительстве военных подводных лодок и распространять кремлевское влияние на другие континенты.

“россия любой товар превращает в оружие и инструмент вмешательства в внутреннюю политику других государств. Отказ таких компаний как SRK от закупки российских алмазов — это вклад не только в мир на европейском континенте, а и прежде всего всего в национальную безопасность самой Индии. Долгожданное решение G7, которое мы надеемся будет скоро принято, станет исторической вехой для алмазной индустрии. Никто не хочет получить кровавое кольцо на свадьбу или рождение ребенка. Мир хочет потреблять ответственно. И мы верим, что производители бриллиантов услышат своих потребителей и подарят им наслаждение радоваться бриллиантам, вместо беспокойства о реальном происхождении камней”, — заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК приветствовали решение SRK и будет следить за выполнением обязательств, которые взяла на себя компания.

Напомним

НАПК является органом, ответственным за развитие системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе на социально ответственное ведение бизнеса в соответствии с стандартами ОЭСР. Перечень “Международные спонсоры войны” на портале “Война и санкции” является мощным репутационным инструментом для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из россии, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста убивать украинцев. Одним из “рычагов давления” платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса с страной-агрессором.