Рішенням НАЗК угорський OTP Bank більше не входить до списку «спонсорів війни»

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«Під час дискусій, які тривали останні дні в режимі 24/7 за участю Служби зовнішніх зв’язків ЄС, OTP Bank узяв на себе низку зобов’язань щодо своїх подальших планів на російському ринку», – йдеться у повідомленні відомства.

«Національне агентство з питань запобігання корупції, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що банк виконає досягнуту домовленість без зволікань», – додають у НАЗК.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус “спонсора війни” для угорського ОТР Bank та ще п’яти грецьких-компаній перевізників після переговорів із урядами Угорщини та Греції.