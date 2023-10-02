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Рішенням НАЗК угорський OTP Bank більше не входить до списку «спонсорів війни»

Рішенням НАЗК угорський OTP Bank більше не входить до списку «спонсорів війни»

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Національне агентство України з питань запобігання корупції повідомило, що виключило угорський OTP Bank із реєстру міжнародних «спонсорів війни» повністю. Зазначаєтья, що на цьому рішенні раніше наполягав уряд Угорщини, пише Радіо. Свобода, передає УНН.

Цитата 

«Під час дискусій, які тривали останні дні в режимі 24/7 за участю Служби зовнішніх зв’язків ЄС, OTP Bank узяв на себе низку зобов’язань щодо своїх подальших планів на російському ринку», – йдеться у повідомленні відомства.

«Національне агентство з питань запобігання корупції, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що банк виконає досягнуту домовленість без зволікань», – додають у НАЗК.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус “спонсора війни” для угорського ОТР Bank та ще п’яти грецьких-компаній перевізників після переговорів із урядами Угорщини та Греції.

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