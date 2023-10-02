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Решением НАПК венгерский OTP Bank больше не входит в список «спонсоров войны»

Решением НАПК венгерский OTP Bank больше не входит в список «спонсоров войны»

Киев • УНН

 • 424805 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что исключило венгерский OTP Bank из реестра международных «спонсоров войны» полностью. Отмечается, что на этом решении ранее настаивало правительство Венгрии, пишет Радио. Свобода, передает УНН.

Цитата 

«Во время дискуссий, которые продолжались последние дни в режиме 24/7 с участием Службы внешних связей’связей ЕС, OTP Bank взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке», – говорится в сообщении ведомства.

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, выполняя свою часть сделки, исключило банк из списка международных спонсоров войны. НАПК ожидает, что банк выполнит достигнутую договоренность без проволочек», – добавляют в НАПК.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило статус “спонсора войны” для венгерского ОТР Bank и еще пяти греческих-компаний перевозчиков после переговоров с правительствами Венгрии и Греции.

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