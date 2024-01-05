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Співочі майстерні для молоді, студія традиційного танцю: на Волині переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" популяризують традиційну українську культуру

Співочі майстерні для молоді, студія традиційного танцю: на Волині переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" популяризують традиційну українську культуру

Київ • УНН

 • 20938 перегляди

Громадська організація з Волині виграла конкурс і використала грант на створення хабу, що просуває українську культуру через традиційне мистецтво та освітні заходи.

ГО Лабораторія змін з міста Луцьк, що на Волині, перемогла у конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти Україно!". На грантові кошти представники ГО створили інклюзивний хаб з метою популяризувати традиційну українську культуру, передає УНН.

Деталі

Новостворений місцевий інклюзивний хаб діє за наступними напрямками:

⁃ навчання спеціалістів використанню традиційного співу в поєднанні з орф-підходом (дієвий спосіб навчання та розвитку через поєднання гри, ритму і руху з національним фольклором),

⁃ співочі майстерні для молоді,

⁃ майстерня традиційного танцю,

⁃ зустрічі-гутірки з дослідниками-популяризаторами традиційної української культури.

Організатори конкурсу - благодійний фонд "МХП-Громаді" - переконані, що цей проєкт має пролонгований у часі вплив. "Викладачі, педагоги матимуть в арсеналі нові інструменти, щоб популяризувати українську традиційну культуру серед дітей і дорослих + покращувати психологічний стан", - кажуть в "МХП-Громаді".

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Додамо

Конкурс "Час діяти, Україно!" триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано у 2023 році - 837. Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України. Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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