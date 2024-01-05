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Поющие мастерские для молодежи, студия традиционного танца: на Волыни победители конкурса "Час діяти, Україно!" популяризируют традиционную украинскую культуру

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 14:05  •  15900 просмотра

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Общественная организация с Волыни выиграла конкурс и использовала грант на создание хаба, продвигающего украинскую культуру через традиционное искусство и образовательные мероприятия.

ОО Лаборатория изменений из города Луцк, что на Волыни, победила в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!". На грантовые средства представители ОО создали инклюзивный хаб с целью популяризировать традиционную украинскую культуру, передает УНН.

Детали

Новосозданный местный инклюзивный хаб действует по следующим направлениям:

- обучение специалистов использованию традиционного пения в сочетании с орф-подходом (действенный способ обучения и развития через сочетание игры, ритма и движения с национальным фольклором),

- певческие мастерские для молодежи,

- мастерская традиционного танца,

⁃ встречи-гутирки с исследователями-популяризаторами традиционной украинской культуры.

Организаторы конкурса - благотворительный фонд "МХП-Громаді" - убеждены, что этот проект имеет пролонгированное во времени влияние.

"Преподаватели, педагоги будут иметь в арсенале новые инструменты, чтобы популяризировать украинскую традиционную культуру среди детей и взрослых + улучшать психологическое состояние", - говорят в "МХП-Громаді".

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Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в 2023 году - 837. Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Співочі майстерні для молоді, студія традиційного танцю: на Волині переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" популяризують традиційну українську культуру
Singing workshops for young people and a traditional dance studio: in Volyn, the winners of the Time to Act, Ukraine contest promote traditional Ukrainian culture
Новости по теме

Поющие мастерские для молодежи, студия традиционного танца: на Волыни победители конкурса "Час діяти, Україно!" популяризируют традиционную украинскую культуру

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