Поющие мастерские для молодежи, студия традиционного танца: на Волыни победители конкурса "Час діяти, Україно!" популяризируют традиционную украинскую культуру
Киев • УНН
Общественная организация с Волыни выиграла конкурс и использовала грант на создание хаба, продвигающего украинскую культуру через традиционное искусство и образовательные мероприятия.
ОО Лаборатория изменений из города Луцк, что на Волыни, победила в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!". На грантовые средства представители ОО создали инклюзивный хаб с целью популяризировать традиционную украинскую культуру, передает УНН.
Детали
Новосозданный местный инклюзивный хаб действует по следующим направлениям:
- обучение специалистов использованию традиционного пения в сочетании с орф-подходом (действенный способ обучения и развития через сочетание игры, ритма и движения с национальным фольклором),
- певческие мастерские для молодежи,
- мастерская традиционного танца,
⁃ встречи-гутирки с исследователями-популяризаторами традиционной украинской культуры.
Организаторы конкурса - благотворительный фонд "МХП-Громаді" - убеждены, что этот проект имеет пролонгированное во времени влияние.
"Преподаватели, педагоги будут иметь в арсенале новые инструменты, чтобы популяризировать украинскую традиционную культуру среди детей и взрослых + улучшать психологическое состояние", - говорят в "МХП-Громаді".
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Добавим
Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в 2023 году - 837. Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Поющие мастерские для молодежи, студия традиционного танца: на Волыни победители конкурса "Час діяти, Україно!" популяризируют традиционную украинскую культуру
Общественная организация с Волыни выиграла конкурс и использовала грант на создание хаба, продвигающего украинскую культуру через традиционное искусство и образовательные мероприятия.
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