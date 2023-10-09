"Час діяти, Україно!": на Київщині запрацював простір для реабілітації військових

Деталі

Проєкт реалізували в рамках конкурсу «Час діяти, Україно!» від благодійного фонду "МХП-Громаді". Ініціатор проєкту - благодійна організація «Сильні та незламні».

Крім гранту від «МХП-Громаді, ініціатори проєкту залучили на реалізацію задуму власні кошти і кошти спонсорів - Миронівської міської ради і компанії «МИР-СЕМ КО».

Ремонт, переоблаштування кімнати та закупівля реабілітаційного обладнання вартували 230 тисяч гривень.

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Додамо

Конкурс “Час діяти, Україно!” триває четвертий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано цього року - 837.

“Цьогоріч активно подавалися ініціативи від благодійних та громадських організацій - це 151 проєкт. Чимало пропозицій націлені на розвиток громадських просторів, освітніх та медичних проєктів, інфраструктури в малих містах та селах. Експерти конкурсного комітету також відзначили ініціативи, що направлені на реабілітацію й збереження традицій та культурної спадщини”, - додає керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП-Громаді” Володимир Панченко.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.