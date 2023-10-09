"Время действовать, Украина.": на Киевщине заработало пространство для реабилитации военных.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Мироновке Киевской области создали пространство для реабилитации военных. Об этом сообщает руководитель социальных проектов регионального отделения благотворительного фонда «МХП-общине» Александр Шпиль, передает УНН.
Детали
Проект реализовали в рамках конкурса «Время действовать, Украина!» от благотворительного фонда "МХП-Громаде". Инициатор проекта-благотворительная организация «Сильные и несокрушимые».
Кроме гранта от "МХП-Громаде", инициаторы проекта привлекли на реализацию замысла собственные средства и средства спонсоров - Мироновского городского совета и компании "МИР-СЕМ КО".
Ремонт, переоборудование комнаты и закупка реабилитационного оборудования стоили 230 тысяч гривен.
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Добавим
Конкурс “Время действовать, Украина!” длится четвертый год подряд. Рекордное количество заявок на участие в конкурсе было подано в этом году - 837.
“В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Немало предложений нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия”, - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП-Громаде” Владимир Панченко.
Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.
Справка
“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.