Спільна заява за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС: головне

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві відбувся 23-й Саміт Україна — Європейський Союз. За його підсумками Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалили спільну заяву, яку оприлюднив Офіс Глави держави, пише УНН.

Деталі

Так, спільна заява лідерів України і ЄС містить 25 пунктів. УНН зібрав для вас основні тези:

  • Визнаються європейські прагнення України та вітаються вже досягнуті результати імплементації Угоди про асоціацію, успіх поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
  • Визнається значний прогрес, досягнутий Україною у процесі реформування та міститься заклик щодо подальшого посилення зусиль. Йдеться, серед іншого, про необхідність швидкого впровадження реформи ВККСУ та Конституційного Суду, закону про СБУ.
  • Вітаються зусилля України з “деолігархізації”, зокрема шляхом впровадження відповідного законодавства.
  • ЄС має намір запропонувати у 2021 році двосторонню фінансову допомогу в межах Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) для підтримки ключових реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відзначається виконання Україною умов для отримання макрофіну, нагадується про дотримання зобов’язань перед МВФ.
  • ЄС та Україна очікують на зміцнення економічної інтеграції в межах Угоди про асоціацію у таких сферах як зокрема скасування ввізного мита, зелений курс, інтеграція енергетичних ринків та енергетичних систем тощо.
  • Окремо підтверджується роль України як стратегічної країни для транзиту газу та підтверджується підтримка продовження транзиту газу територією України після 2024 року.
  • Не визнається та продовжує засуджуватися незаконна анексія Росією українських Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також обмеження свободи в’їзду громадян України на Кримський півострів та виїзду з нього. Засуджується проведення “виборів” до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Підтверджується відданість впровадженню санкцій.
  • Підтверджується повна підтримка зусиль Нормандського формату, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ. Підкреслюється “відповідальність Росії як сторони конфлікту”.
  • Поновлюється засудження постійних кроків Росії “щодо спонукання громадян України на територіях, які наразі не контролюються урядом України, подавати клопотання на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою, а також видачі російських паспортів громадянам України, що суперечить Мінським домовленостям”.
  • Україна привітала висновки Євроради від 24 червня 2021 року, у яких лідери ЄС підтвердили, що повне виконання Мінських домовленостей залишається основною умовою для будь-яких серйозних змін у позиції ЄС щодо відносин із Росією. ЄС та Україна домовилися продовжувати співпрацю для подолання соціально-економічних та гуманітарних наслідків конфлікту. Також підкреслюється повна підтримка всіх зусиль із встановлення правди щодо збиття рейсу MH17. У цьому зв’язку Росію закликали визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17.

Додамо

Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російській Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту, і це буде вказано у фінальній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС.

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