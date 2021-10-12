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Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина-ЕС: главное

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня в Киеве состоялся 23-й Саммит Украина - Европейский Союз. По его итогам Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрили совместное заявление, которое обнародовал Офис Главы государства, пишет УНН.

Детали

Так, совместное заявление лидеров Украины и ЕС содержит 25 пунктов. УНН собрал для вас основные положения:

  • Признаются европейские устремления Украины и приветствуются уже достигнутые результаты имплементации Соглашения об ассоциации, успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
  • Признается значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформирования и содержится призыв по дальнейшему усилению усилий. Речь идет, среди прочего, о необходимости скорейшего внедрения реформы ВККСУ и Конституционного Суда, закона о СБУ.
  • Приветствуются усилия Украины по "деолигархизации", в частности путем внедрения соответствующего законодательства.
  • ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Отмечается выполнения Украиной условий для получения макрофина, напоминается о соблюдении обязательств перед МВФ.
  • ЕС и Украина ожидают укрепления экономической интеграции в рамках Соглашения об ассоциации в таких сферах как в частности отмена ввозной пошлины, зеленый курс, интеграция энергетических рынков и энергетических систем и тому подобное.
  • Отдельно подтверждается роль Украины как стратегической страны для транзита газа и подтверждается поддержка продолжению транзита газа по территории Украины после 2024 года.
  • Не признается и продолжает осуждаться незаконная аннексия Россией украинских Автономной Республики Крым и города Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него. Осуждается проведение "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Подтверждается приверженность внедрению санкций.
  • Подтверждается полная поддержка усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. Подчеркивается "ответственность России как стороны конфликта".
  • Возобновляется осуждение постоянных шагов России "по принуждению граждан Украины на территориях, которые пока не контролируются правительством Украины, ходатайствовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, а также выдачи российских паспортов гражданам Украины, что противоречит Минским договоренностям".
  • Украина приветствовала выводы Евросовета от 24 июня 2021-го, в которых лидеры ЕС подтвердили, что полное выполнение Минских договоренностей остается основным условием для каких-либо серьезных изменений в позиции ЕС об отношениях с Россией. ЕС и Украина договорились продолжать сотрудничество для преодоления социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта. Также подчеркивается полная поддержка всех усилий по установлению истины относительно сбития рейса MH17. В этой связи Россию призвали признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17.

Добавим

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая несомненно является стороной конфликта, и это будет указано в финальном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

Украинские Национальные Новости

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