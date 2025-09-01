Спілка українських підприємців закликала ВР підтримати зміни до КПК, що унеможливлює тиск на бізнес

Профільний Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12439 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження та підвищення ефективності здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях шляхом письмового провадження" та рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні. Спілка українських підприємців закликала парламентарів ухвалити цей законопроєкт, повідомляє УНН.

У СУП наголошують, що законопроєкт №12439 спрямований на усунення найбільш болючих для бізнесу проблем у кримінальному процесі: він встановлює чіткі строки арештів майна, надає право оскаржувати "невідкладні" обшуки та закріплює інші гарантії, що обмежують можливості для зловживань.

Як повідомили у профільній Спілці, вони активно долучалися до підготовки законопроєкту, надаючи пропозиції та консультуючи членів Ради з питань підтримки підприємництва, що стало важливим внеском у формування ключових норм для захисту бізнесу.

"СУП висловлює подяку всім сторонам, які сприяли цьому процесу, — від бізнес-спільноти та Офісу Президента до народних депутатів. Таке партнерство між бізнесом та владою є ключовим для досягнення конкретних результатів та зміцнення економіки країни. (…) Ми закликаємо парламент підтримати законопроєкт і закріпити нові гарантії на рівні закону", - йдеться у заяві Спілки.

Федерація роботодавців: зміни до КПК дають додаткові гарантії захисту бізнесу та чіткий сигнал, що кримінальні провадження не будуть інструментом тиску

Основні гарантії для бізнесу

Законопроєкт №12439 вносить зміни, які є критично важливими для усунення практик, що створюють необґрунтований тиск на бізнес:

Терміни для арешту коштів: Запроваджується чіткий строк арешту коштів — до двох місяців, з вимогою продовження лише на підставі мотивованого рішення суду. Обмеження зловживань доступу до майна та документів бізнесу: учасники справи можуть брати участь у засіданнях, а правоохоронці не можуть подавати повторні клопотання без нових підстав. Чіткість у статусі доказів: слідчі зобов’язані своєчасно ухвалювати рішення про визнання об’єктів доказами. Докази витребовуються по рішенню суду тільки у разі неможливості їх отримання добровольно від сторони кримінального провадження. Швидше повернення майна: після скасування арешту його мають повернути максимум за 30 днів. Обмеження відкриття надуманих проваджень та заборона відмови в реєстрації заяв, де бізнес є потерпілим. Можливість зміни підслідності: бізнес отримає право вимагати передачі справи до належного органу. Упорядкування порушення кримінальних справ: тепер відкриття справ по статті 191 КК України щодо суб’єктів господарювання приватної форми власності вноситимусь лише прокурорами.

Прийняття законопроєкту №12439 — це не формальність, а реальний крок до змін, яких бізнес чекав роками. Вперше закладено дієві механізми протидії тиску з боку правоохоронних органів, забезпечено баланс інтересів і повернуто правову визначеність у ключових процедурах.

Спілка українських підприємців переконана: ухвалення законопроєкту у другому читанні стане переломним моментом у відносинах бізнесу та держави, додасть передбачуваності підприємницькому середовищу та зміцнить економічну стійкість України - йдеться у заяві організації, що представляє інтереси українських підприємців.

Нагадаємо

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження був ухвалений за основу у лютому 2025 року. Наразі він доопрацьований до другого читання.