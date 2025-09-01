$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 14242 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 11498 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 20683 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 29724 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 30146 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 29099 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 24778 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21699 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52894 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89982 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Спілка українських підприємців закликала ВР підтримати зміни до КПК, що унеможливлює тиск на бізнес

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Профільний Комітет ВР підтримав законопроєкт №12439, що вдосконалює захист бізнесу в кримінальних провадженнях. Він встановлює чіткі строки арештів майна та надає право оскаржувати "невідкладні" обшуки.

Спілка українських підприємців закликала ВР підтримати зміни до КПК, що унеможливлює тиск на бізнес

Профільний Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12439 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження та підвищення ефективності здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях шляхом письмового провадження" та рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні. Спілка українських підприємців закликала парламентарів ухвалити цей законопроєкт, повідомляє УНН.

У СУП наголошують, що законопроєкт №12439 спрямований на усунення найбільш болючих для бізнесу проблем у кримінальному процесі: він встановлює чіткі строки арештів майна, надає право оскаржувати "невідкладні" обшуки та закріплює інші гарантії, що обмежують можливості для зловживань.

Як повідомили у профільній Спілці, вони активно долучалися до підготовки законопроєкту, надаючи пропозиції та консультуючи членів Ради з питань підтримки підприємництва, що стало важливим внеском у формування ключових норм для захисту бізнесу.

"СУП висловлює подяку всім сторонам, які сприяли цьому процесу, — від бізнес-спільноти та Офісу Президента до народних депутатів. Таке партнерство між бізнесом та владою є ключовим для досягнення конкретних результатів та зміцнення економіки країни. (…) Ми закликаємо парламент підтримати законопроєкт і закріпити нові гарантії на рівні закону", - йдеться у заяві Спілки.

Основні гарантії для бізнесу

Законопроєкт №12439 вносить зміни, які є критично важливими для усунення практик, що створюють необґрунтований тиск на бізнес:

  1. Терміни для арешту коштів: Запроваджується чіткий строк арешту коштів — до двох місяців, з вимогою продовження лише на підставі мотивованого рішення суду.
    1. Обмеження зловживань доступу до майна та документів бізнесу: учасники справи можуть брати участь у засіданнях, а правоохоронці не можуть подавати повторні клопотання без нових підстав.
      1. Чіткість у статусі доказів: слідчі зобов’язані своєчасно ухвалювати рішення про визнання об’єктів доказами. Докази витребовуються по рішенню суду тільки у разі неможливості їх отримання добровольно від сторони кримінального провадження.
        1. Швидше повернення майна: після скасування арешту його мають повернути максимум за 30 днів.
          1. Обмеження відкриття надуманих проваджень та заборона відмови в реєстрації заяв, де бізнес є потерпілим.
            1. Можливість зміни підслідності: бізнес отримає право вимагати передачі справи до належного органу.
              1. Упорядкування порушення кримінальних справ: тепер відкриття справ по статті 191 КК України щодо суб’єктів господарювання приватної форми власності вноситимусь лише прокурорами.

                Прийняття законопроєкту №12439 — це не формальність, а реальний крок до змін, яких бізнес чекав роками. Вперше закладено дієві механізми протидії тиску з боку правоохоронних органів, забезпечено баланс інтересів і повернуто правову визначеність у ключових процедурах.

                Спілка українських підприємців переконана: ухвалення законопроєкту у другому читанні стане переломним моментом у відносинах бізнесу та держави, додасть передбачуваності підприємницькому середовищу та зміцнить економічну стійкість України

                - йдеться у заяві організації, що представляє інтереси українських підприємців.

                Нагадаємо

                Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження був ухвалений за основу у лютому 2025 року. Наразі він доопрацьований до другого читання.

                Лілія Подоляк

                ЕкономікаПолітика
                Бюро економічної безпеки України
                Верховна Рада України
                Україна