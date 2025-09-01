$41.320.06
публикации
Эксклюзивы
Союз украинских предпринимателей призвал ВР поддержать изменения в УПК, что делает невозможным давление на бизнес

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Профильный Комитет ВР поддержал законопроект №12439, совершенствующий защиту бизнеса в уголовных производствах. Он устанавливает четкие сроки арестов имущества и предоставляет право оспаривать "неотложные" обыски.

Союз украинских предпринимателей призвал ВР поддержать изменения в УПК, что делает невозможным давление на бизнес

Профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12439 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства и повышения эффективности осуществления правосудия в уголовных производствах путем письменного производства" и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении. Союз украинских предпринимателей призвал парламентариев принять этот законопроект, сообщает УНН.

В СУП отмечают, что законопроект №12439 направлен на устранение наиболее болезненных для бизнеса проблем в уголовном процессе: он устанавливает четкие сроки арестов имущества, предоставляет право оспаривать "неотложные" обыски и закрепляет другие гарантии, ограничивающие возможности для злоупотреблений.

Как сообщили в профильном Союзе, они активно участвовали в подготовке законопроекта, предоставляя предложения и консультируя членов Совета по вопросам поддержки предпринимательства, что стало важным вкладом в формирование ключевых норм для защиты бизнеса.

"СУП выражает благодарность всем сторонам, которые способствовали этому процессу, — от бизнес-сообщества и Офиса Президента до народных депутатов. Такое партнерство между бизнесом и властью является ключевым для достижения конкретных результатов и укрепления экономики страны. (…) Мы призываем парламент поддержать законопроект и закрепить новые гарантии на уровне закона", - говорится в заявлении Союза.

Федерация работодателей: изменения в УПК дают дополнительные гарантии защиты бизнеса и четкий сигнал, что уголовные производства не будут инструментом давления01.09.25, 08:00 • 2884 просмотра

Основные гарантии для бизнеса

Законопроект №12439 вносит изменения, которые критически важны для устранения практик, создающих необоснованное давление на бизнес:

  1. Сроки для ареста средств: Вводится четкий срок ареста средств — до двух месяцев, с требованием продления только на основании мотивированного решения суда.
    1. Ограничение злоупотреблений доступом к имуществу и документам бизнеса: участники дела могут участвовать в заседаниях, а правоохранители не могут подавать повторные ходатайства без новых оснований.
      1. Четкость в статусе доказательств: следователи обязаны своевременно принимать решение о признании объектов доказательствами. Доказательства истребуются по решению суда только в случае невозможности их получения добровольно от стороны уголовного производства.
        1. Быстрее возвращение имущества: после отмены ареста его должны вернуть максимум за 30 дней.
          1. Ограничение открытия надуманных производств и запрет отказа в регистрации заявлений, где бизнес является потерпевшим.
            1. Возможность изменения подследственности: бизнес получит право требовать передачи дела в надлежащий орган.
              1. Упорядочение возбуждения уголовных дел: теперь открытие дел по статье 191 УК Украины в отношении субъектов хозяйствования частной формы собственности будет вноситься только прокурорами.

                Принятие законопроекта №12439 — это не формальность, а реальный шаг к изменениям, которых бизнес ждал годами. Впервые заложены действенные механизмы противодействия давлению со стороны правоохранительных органов, обеспечен баланс интересов и возвращена правовая определенность в ключевых процедурах.

                Союз украинских предпринимателей убежден: принятие законопроекта во втором чтении станет переломным моментом в отношениях бизнеса и государства, добавит предсказуемости предпринимательской среде и укрепит экономическую устойчивость Украины

                - говорится в заявлении организации, представляющей интересы украинских предпринимателей.

                Напомним

                Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства был принят за основу в феврале 2025 года. Сейчас он доработан ко второму чтению.

                Лилия Подоляк

                ЭкономикаПолитика
                Бюро экономической безопасности Украины
                Верховная Рада
                Украина