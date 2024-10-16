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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6352 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Спецслужби Грузії попередили про можливий злив "фейкового компромату" на правлячу партію

Київ • УНН

 • 16405 перегляди

Служба держбезпеки Грузії заявила про можливе зливання фейкового компромату на правлячу партію, створеного за допомогою ШІ. Мета - спровокувати конфлікти та створити протестні настрої.

Спецслужби Грузії попередили про можливий злив "фейкового компромату" на правлячу партію

Найближчими днями в Грузії можливе зливання "фейкового компромату" на правлячу партію, створеного за допомогою ШІ. Про це заявила сьогодні Служба держбезпеки Грузії, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

СДБ Грузії повідомляє, що у цих записах будуть використані голоси та відеозображення представників влади Грузії.

"Мета поширення хибної інформації — спровокувати конфлікти між гілками влади, викликати напругу між владою та православною церквою, а також погіршити відносини між владою та західними партнерами. Основна мета – штучне створення протестних настроїв та вогнищ дестабілізації", - йдеться у заяві.

У той же час СДБ Грузії нічого не повідомляє про те, що в соцмережах раніше поширилися кілька створених за допомогою ШІ підставних відео з опозиційними політиками.

Керівна партія Грузії використала фото зруйнованих росією міст України для власних передвиборчих банерів26.09.24, 16:06 • 15061 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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