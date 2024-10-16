Спецслужбы Грузии предупредили о возможном сливе "фейкового компромата" на правящую партию

В ближайшие дни в Грузии возможен слив «фейкового компромата» на правящую партию, созданного с помощью ИИ. Об этом заявила сегодня Служба госбезопасности Грузии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

СГБ Грузии сообщает, что в этих записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей власти Грузии.

«Цель распространения ложной информации - спровоцировать конфликты между ветвями власти, вызвать напряжение между властью и православной церковью, а также ухудшить отношения между властью и западными партнерами. Основная цель - искусственное создание протестных настроений и очагов дестабилизации», - говорится в заявлении.

В то же время СГБ Грузии ничего не сообщает о том, что в соцсетях ранее распространились несколько созданных с помощью ИИ подставных видео с оппозиционными политиками.

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