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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спецслужбы Грузии предупредили о возможном сливе "фейкового компромата" на правящую партию

Спецслужбы Грузии предупредили о возможном сливе "фейкового компромата" на правящую партию

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 16:53  •  6071 просмотра

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Служба госбезопасности Грузии заявила о возможном сливе фейкового компромата на правящую партию, созданного с помощью ИИ. Цель - спровоцировать конфликты и создать протестные настроения.

В ближайшие дни в Грузии возможен слив «фейкового компромата» на правящую партию, созданного с помощью ИИ. Об этом заявила сегодня Служба госбезопасности Грузии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

СГБ Грузии сообщает, что в этих записях будут использованы голоса и видеоизображения представителей власти Грузии.

«Цель распространения ложной информации - спровоцировать конфликты между ветвями власти, вызвать напряжение между властью и православной церковью, а также ухудшить отношения между властью и западными партнерами. Основная цель - искусственное создание протестных настроений и очагов дестабилизации», - говорится в заявлении.

В то же время СГБ Грузии ничего не сообщает о том, что в соцсетях ранее распространились несколько созданных с помощью ИИ подставных видео с оппозиционными политиками.

Правящая партия Грузии использовала фото разрушенных Россией городов Украины для собственных предвыборных баннеров26 сентября 2024, 13:06 • 14433 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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