Спецпризначенці ГУР тиждень тримали оборону останньої дороги з Авдіївки, забезпечуючи евакуаційний коридор

ukenru
19:41 • 39505 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91177 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113327 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115387 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230077 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155955 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146554 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132684 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44740 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52940 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46339 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47803 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42610 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230077 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384904 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440220 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448607 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113327 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130385 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124583 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98462 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107722 перегляди
Актуальне
Спецпризначенці ГУР тиждень тримали оборону останньої дороги з Авдіївки, забезпечуючи евакуаційний коридор

Спецпризначенці ГУР тиждень тримали оборону останньої дороги з Авдіївки, забезпечуючи евакуаційний коридор

Київ • УНН

 • 102146 перегляди

Українські спецпризначенці протягом тижня забезпечували безпеку евакуаційного коридору з Авдіївки, захищаючи останню дорогу з міста від наступу російських військ.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони протягом тижня забезпечували евакуаційний коридор з Авдіївки, обороняючи останню дорогу з міста. Про це повідомляє Telegram-канал ГУР, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють в ГУР, спецпризначенці у складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян

"У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу "Дозор" ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва "Сікач" та "Характерник", які чудово зарекомендували себе в бойових умовах.

"Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога", - додають в ГУР.

Нагадаємо

Сьогодні Збройні сили України вийшли з Авдіївки, переходячи до оборони на більш вигідних рубежах.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
avdiivkaАвдіївка
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
telegramTelegram
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23