Спецпризначенці ГУР тиждень тримали оборону останньої дороги з Авдіївки, забезпечуючи евакуаційний коридор
Київ • УНН
Українські спецпризначенці протягом тижня забезпечували безпеку евакуаційного коридору з Авдіївки, захищаючи останню дорогу з міста від наступу російських військ.
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони протягом тижня забезпечували евакуаційний коридор з Авдіївки, обороняючи останню дорогу з міста. Про це повідомляє Telegram-канал ГУР, передає УНН.
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Як повідомляють в ГУР, спецпризначенці у складі Сил Безпеки і Оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян
"У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу "Дозор" ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва "Сікач" та "Характерник", які чудово зарекомендували себе в бойових умовах.
"Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога", - додають в ГУР.
Нагадаємо
Сьогодні Збройні сили України вийшли з Авдіївки, переходячи до оборони на більш вигідних рубежах.