Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны в течение недели обеспечивали эвакуационный коридор из Авдеевки, обороняя последнюю дорогу из города. Об этом сообщает Telegram-канал ГУР, передает УНН.

Детали

Как сообщают в ГУР, спецназовцы в составе Сил Безопасности и Обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.

"В рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, спецподразделения "Дозор" ГПСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", которые прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях.

"Сейчас спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага", - добавляют в ГУР.

Напомним

Сегодня Вооруженные силы Украины вышли из Авдеевки, переходя к обороне на более выгодных рубежах.