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Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 16:32  •  10076 просмотра

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Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны в течение недели обеспечивали эвакуационный коридор из Авдеевки, обороняя последнюю дорогу из города. Об этом сообщает Telegram-канал ГУР, передает УНН.

Детали

Как сообщают в ГУР, спецназовцы в составе Сил Безопасности и Обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян.

"В рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, спецподразделения "Дозор" ГПСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства "Сикач" и "Характерник", которые прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях.

"Сейчас спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения врага", - добавляют в ГУР.

Напомним

Сегодня Вооруженные силы Украины вышли из Авдеевки, переходя к обороне на более выгодных рубежах.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Спецпризначенці ГУР тиждень тримали оборону останньої дороги з Авдіївки, забезпечуючи евакуаційний коридор
DIU Special Forces defended the last road out of Avdiivka for a week, securing evacuation corridor
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Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.

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