Спалах коронавірусу в гуртожитку столичного ВИШу: підтверджено 52 випадки захворювання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” Сергій Чумак, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
За його словами, у одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.
“Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР”, — розповів Сергій Чумак.
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Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.
“У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих”, — підкреслив Сергій Чумак.
Як повідомляв УНН, 26 липня ще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус.