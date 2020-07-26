У ЗСУ за добу виявили 3 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 3 нових випадки коронавірусної хвороби, загалом хворіє 154 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних Сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 26 липня в Збройних Силах України хворіє 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться в повідомленні.
Також всього за час пандемії одужало — 570 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 429 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 91 особа.
“За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” — 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 1 працівник ЗС України). Стан пацієнтів задовільний , отримують необхідне лікування.
"На лікуванні в дома під наглядом медичної служби перебуває 1 військовослужбовець (Сумська область). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу — 920.