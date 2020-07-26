В Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу — 920
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні на ранок 26 липня зафіксовано вже 64,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків дещо знизилось - понад 900. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 64 849 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 920 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 605 людей, з них 15 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 35 807, за добу — 310.
Нагадаємо, Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.