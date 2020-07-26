В Украине уже 64,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 920
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине на утро 26 июля зафиксировано уже 64,8 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев несколько снизилось - более 900. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 64 849 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 920 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1605 человек, из них 15 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 35 807, за сутки - 310.
Напомним, Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.