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4 марта, 13:25 • 114137 просмотра

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Вспышка коронавируса в общежитии столичного ВУЗа: подтверждено 52 случая заболевания

Вспышка коронавируса в общежитии столичного ВУЗа: подтверждено 52 случая заболевания

Киев  •  УНН

 • 13720 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" Сергей Чумак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - рассказал Сергей Чумак.

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Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул Сергей Чумак.

Как сообщал УНН, 26 июля еще в 95 жителей Киева обнаружили коронавирус.

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