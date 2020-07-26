Еще в 95 жителей Киева обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 95 жителей Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.
"За прошедшие сутки еще у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус. На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. Шесть мальчиков от 3 до 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Шевченковском - 13 и в Печерском районе - 11 случаев. Соблюдать элементарные правила значительно проще, чем потом долго лечиться. Поэтому, будьте осторожны и берегите себя", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине уже 64,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 920.