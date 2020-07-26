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Ще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус

Ще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус

Київ • УНН

 • 20060 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Захворювання на коронавірус виявили ще в 95 мешканців Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

“За минулу добу іще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус. На сьогодні в столиці вже 7620 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 40 жінок віком від 18 до 82 років. 49 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв. І шість хлопчиків від 3 до 14 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 18. У Шевченківському — 13 та в Печерському районі — 11 випадків, — зазначив мер. -Дотримуватися елементарних правил значно простіше, ніж потім довго лікуватися. Тому, будьте обережними і бережіть себе”, — наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 920.

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