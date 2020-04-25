Спалах коронавірусу у гуртожитку в Запоріжжі: кількість інфікованих зросла

“Сьогодні в гуртожитку в Олександрівському районі було виявлено 13 хворих на коронавірус з більш ніж 200 мешканців”, — написав він, коли раніше міськрада повідомляла про 11 інфікованих.

Він розповів, що першою захворіла жінка, яку з симптомами госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.

“Після цього одразу ж зробили ПЛР-тести всім, хто живе з нею на одному поверсі. Серед 36 осіб виявили 12 хворих, у яких не було жодних симптомів”, — повідомив міський голова.

Він поінформував, що інфікованих людей госпіталізували до 7-ї міської лікарні. Додавши, що мешканці гуртожитку, в яких не виявили хворобу, але якщо ті контактували з інфікованими, — були переміщені на обсервації до 8-ї лікарні.

“Сьогодні на засіданні спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій було прийнято рішення визнати гуртожиток інфікованим об’єктом — його закрито на карантин, встановлено пост поліції. Проводиться дезінфекція”, — додав Буряк.

Він зазначив, що тести на виявлення коронавірусу будуть зроблені “всім без виключення мешканцям гуртожитку, адже більшість хворих не мали жодних симптомів хвороби, але були її переносниками”.

Наразі встановлюються контактні особи, які не проживають у гуртожитку — зокрема, родичі хворих, працівники, які обслуговують гуртожиток, тощо.

“Ця ситуація — яскравий приклад того, що коронавірус може переноситися людьми без жодних симптомів. Тому закликаю всіх запоріжців залишатися вдома та звести до мінімуму спілкування з іншими людьми”, — резюмував мер Запоріжжя.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні. Всього у світі захворіло майже 2.8 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.