Пандемія коронавірусу: у Запоріжжі стався спалах COVID-19 у гуртожитку, щонайменше 11 інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Запоріжжі стався спалах COVID-19 в одному з гуртожитків міста, наразі відомо про щонайменше 11 інфікованих, передає УНН з посиланням на повідомлення Запорізької міської ради.
“Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк дав завдання екстрено зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу виявлення осередку зараження людей коронавірусом”, — вказано у повідомленні.
Наразі відомо, що в одному з гуртожитків у Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито та буде проведено санітарну обробку, а всім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу.
“Подробиці буде повідомлено пізніше. Вкотре закликаємо запоріжців дотримуватися вимог карантину та не виходити на вулицю! Ризик зараження є дуже високим!”, — додали у міській раді.
Додамо, що ще у двох гуртожитках на Київщині виявили інфікованих коронавірусом.