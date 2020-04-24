Ще у двох гуртожитках на Київщині виявили інфікованих коронавірусом

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Київській області після спалаху COVID-19 в гуртожитку у Вишневому перевірять ситуацію ще в двох гуртожитках, де були зафіксовані випадки захворювання. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.