Ще у двох гуртожитках на Київщині виявили інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Київській області після спалаху COVID-19 в гуртожитку у Вишневому перевірять ситуацію ще в двох гуртожитках, де були зафіксовані випадки захворювання. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Наразі триває перевірка санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках в області, де виявлені хворі на коронавірус. Перший у Бориспільському районі, село Петропавлівське, вулиця Центральна, 6. Він належить Вишеньківській сільраді. У ньому проживає інфікована медпрацівниця закладу охорони здоров’я. З родиною вона обіймає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Всього там 43 мешканці”, — сказав Володін.
З його слів, у всіх мешканців гуртожитку взяли відповідні зразки на ПЛР-тести.
“Другий випадок в нашій області — гуртожиток, смт Гостомель, вулиця Проскурівська, 13. Він блочного типу, кімнати приватизовані мешканцями. Хворий один з мешканців, війсковослужбовець. Хворобу виявили під час планової перевірки. Наразі він у інфекційному відділенні Ірпінської міської лікарні, проживає в блоці з двома членами родини. Кухня та санвузол у родини окремий. У членів цієї родини, яка зараз на самоізоляції, також взято необхідні аналізи”, — повідомив він.
Нагадаємо, 21 квітня у одному з гуртожитків міста Вишневе зафіксували масовий випадок захворювання на COVID-19. Тоді було відомо, що захворіло 37 людей. Станом на сьогодні, зі слів т.в.о. голови ОДА, захворілих 78.