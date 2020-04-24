Ще у двох гуртожитках на Київщині виявили інфікованих коронавірусом

ukru
16:58 • 54070 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 128422 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 221741 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 224145 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 225278 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216993 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 189211 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185231 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145662 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150080 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 107403 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142349 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148856 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127518 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240747 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 221750 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 224154 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 225285 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216998 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 189216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 35684 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 16992 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 127518 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142349 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112020 перегляди
Актуальне
Ще у двох гуртожитках на Київщині виявили інфікованих коронавірусом

Ще у двох гуртожитках на Київщині виявили інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 14781 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Київській області після спалаху COVID-19 в гуртожитку у Вишневому перевірять ситуацію ще в двох гуртожитках, де були зафіксовані випадки захворювання. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

“Наразі триває перевірка санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках в області, де виявлені хворі на коронавірус. Перший у Бориспільському районі, село Петропавлівське, вулиця Центральна, 6. Він належить Вишеньківській сільраді. У ньому проживає інфікована медпрацівниця закладу охорони здоров’я. З родиною вона обіймає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Всього там 43 мешканці”, — сказав Володін.

З його слів, у всіх мешканців гуртожитку взяли відповідні зразки на ПЛР-тести.

“Другий випадок в нашій області — гуртожиток, смт Гостомель, вулиця Проскурівська, 13. Він блочного типу, кімнати приватизовані мешканцями. Хворий один з мешканців, війсковослужбовець. Хворобу виявили під час планової перевірки. Наразі він у інфекційному відділенні Ірпінської міської лікарні, проживає в блоці з двома членами родини. Кухня та санвузол у родини окремий. У членів цієї родини, яка зараз на самоізоляції, також взято необхідні аналізи”, — повідомив він.

Нагадаємо, 21 квітня у одному з гуртожитків міста Вишневе зафіксували масовий випадок захворювання на COVID-19. Тоді було відомо, що захворіло 37 людей. Станом на сьогодні, зі слів т.в.о. голови ОДА, захворілих 78.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57