Еще в двух общежитиях в Киевской области обнаружили инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области после вспышки COVID-19 в общежитии в Вишневом проверят ситуацию еще в двух общежитиях, где были зафиксированы случаи заболевания. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.