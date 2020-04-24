Еще в двух общежитиях в Киевской области обнаружили инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киевской области после вспышки COVID-19 в общежитии в Вишневом проверят ситуацию еще в двух общежитиях, где были зафиксированы случаи заболевания. Об этом на брифинге в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Сейчас проводится проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях в области, где выявлены больные коронавирусом. Первый в Бориспольском районе, село Петропавловское, улица Центральная, 6. Он принадлежит Вишенковскому сельсовету. В нем проживает инфицированная медработница учреждения здравоохранения. С семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жителя", - сказал Володин.
По его словам, у всех жильцов общежития взяли соответствующие образцы на ПЦР-тесты.
"Второй случай в нашей области - общежитие, пгт Гостомель, улица Проскуровская, 13. Он блочного типа, комнаты приватизированы жильцами. Больной один из жителей, военнослужащий. Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской городской больницы, проживает в блоке с двумя членами семьи. Кухня и санузел у семьи отдельный. У членов этой семьи, которая сейчас на самоизоляции, также взято необходимые анализы", - сообщил он.
Напомним, 21 апреля в одном из общежитий города Вишневое зафиксировали массовый случай заболевания COVID-19. Тогда было известно, что заболело 37 человек. На сегодня, по словам врио председателя ОГА, заболевших 78.