У Вишневому зафіксували випадок масового захворювання на COVID-19 в гуртожитку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У одному з гуртожитків міста Вишневе зафіксували масовий випадок захворювання на COVID-19. Захворіло 37 людей. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Разом з тим, маємо надзвичайний випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він знаходиться у приватній власності. За попередніми оцінками, там мешкає понад 300 людей. Точну кількість мешканців наразі з’ясовують правоохоронці та місцева влада. На цю мить виявлено в цьому осередку 37 хворих. В тому числі, діти. Є двоє людей померлих, на жаль. Наразі медики всім без винятку мешканцям гуртожитку роблять ПЛР-тести”, - сказав Василь Володін.
За його словами, в гуртожитку запроваджено стан особливого пересування. Місцева влада організовує доставку харчів, ліків та засобів особистої гігієни. Вже налагоджено взаємодію та реагування між мешканцями гуртожитку, міською лікарнею, службою екстреної допомоги та Києво-Святошинською районною лікарнею.
Він зазначив, що у лікарні вже вивільнили 65 місць для хворих з гуртожитку.
“Остаточну інформацію про розміри захворювання у цьому осередку матимемо завтра на вечір після отримання результатів тестування”, - додав Василь Володін.
Нагадаємо, на Київщині на COVID-19 захворіло вже понад 350 осіб.