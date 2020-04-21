В Вишневом зафиксировали случай массового заболевания COVID-19 в общежитии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В одном из общежитий города Вишневое зафиксировали массовый случай заболевания COVID-19. Заболело 37 человек. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Вместе с тем, есть чрезвычайный случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент обнаружено в этой ячейке 37 больных. В том числе, дети. Есть два человека умерших, к сожалению. Сейчас медики всем без исключения жителям общежития делают ПЦР-тесты", - сказал Василий Володин.
По его словам, в общежитии введено состояние особого передвижения. Местные власти организуют доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены. Уже налажено взаимодействие и реагирование между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей.
Он отметил, что в больнице уже освободили 65 мест для больных из общежития.
"Окончательную информацию о размерах заболевания в этой ячейке будем иметь завтра на вечер после получения результатов тестирования", - добавил Василий Володин.
Напомним, в Киевской области COVID-19 заболело уже более 350 человек.