Спалах гепатиту А на Вінниччині: зареєстровано 247 повідомлень про хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Уже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А у Вінницькій області. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено. У лікарнях перебуває 120 пацієнтів, серед них - 20 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.
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«Кількість хворих на гепатит А у Вінницькій області продовжує зростати. Уже зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що кількість пацієнтів у лікарнях зменшується. Наразі в медичних закладах перебуває 120 пацієнтів, серед них - 20 дітей. Сім госпіталізованих мають підозру на гепатит А, у решти діагноз лабораторно підтверджено.
«Стан усіх пацієнтів середнього ступеня важкості. Один пацієнт у нас залишається важким, його стан стабільний. На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей де були зафіксовані вогнища хвороб. Тобто у цих родинах захворювання виявили у кількох людей. Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб», - розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.
Доповнення
Гепатит А поширюється по Вінницькій області, є хворі в різних територіальних громадах.
Спалах гепатиту А на Вінничині – це надзвичайна ситуація обласного рівня. Джерело інфікування поки не виявлено. причиною захворювання може бути як харчові продукти, так і вода.