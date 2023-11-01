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Вспышка гепатита А в Винницкой области: зарегистрировано 247 сообщений о больных

Киев • УНН

 • 232777 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А в Винницкой области. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено. В больницах находится 120 пациентов, среди них - 20 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

Вспышка гепатита А в Винницкой области: зарегистрировано 247 сообщений о больных

Цитата

«Количество больных гепатитом А в Винницкой области продолжает расти. Уже зарегистрировано 247 сообщений о больных. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что количество пациентов в больницах уменьшается. Сейчас в медицинских учреждениях находится 120 пациентов, среди них - 20 детей. Семь госпитализированных имеют подозрение на гепатит А, у остальных диагноз лабораторно подтвержден.

«Состояние всех пациентов средней степени тяжести. Один пациент у нас остается тяжелым, его состояние стабильное. На сегодня у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы очаги болезней. То есть в этих семьях заболевания обнаружили у нескольких человек. Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц», - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко.

Дополнение

Гепатит А распространяется по Винницкой области, есть больные в разных территориальных громадах.

Вспышка гепатита А в Винницкой области – это чрезвычайная ситуация областного уровня. Источник инфицирования пока не выявлен. Причиной заболевания может быть как пищевые продукты, так и вода.

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