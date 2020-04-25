Спалах COVID-19 на Доннеччині: за добу зафіксували 25 нових випадків хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Донеччині зафіксовано 25 нових випадків COVID-19, три з яких в Бахмуті та 22 в Маріуполі. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленко.
"25 нових випадків COVID-19 на Донеччині: 3 - у Бахмуті, 22 - у Маріуполі. Два маріупольські випадки виявили, протестувавши хворих на пневмонію. Один випадок у Бахмуті пов’язаний із перебуванням особи за кордоном. Решта хворих (як у Бахмуті, так і в Маріуполі) - з кола контактів пацієнтів, у яких наявність коронавірусу було підтверджено раніше", - повідомив Кириленко.
Так, голова Донецької ОДА навів статистику станом на вечір 25 квітня: "з початку оголошення карантину в Донецькій області лабораторно підтверджено 52 випадки COVID-19. Один з них закінчився летально, 10 пацієнтів одужали, 41 - продовжує лікування", - йдеться у повідомленні.
По містам захворюваність виглядає наступним чином:
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- у Маріуполі 37,
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- у Бахмуті - 5,
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- по два - у Слов’янську, Дружківці та Костянтинівці,
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- по одному - у Білозерську, Мирнограді, Миколаївці та Покровську.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні. Всього у світі захворіло майже 2.8 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.