Вспышка COVID-19 в Донецкой области: за сутки зафиксировали 25 новых случаев болезни

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Донецкой области зафиксировано 25 новых случаев COVID-19, три из которых в Бахмуте и 22 в Мариуполе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.