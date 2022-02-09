SpaceX втратила близько 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Американська компанія SpaceX втратила близько 40 із 49 інтернет-супутників Starlink, виведених на орбіту 3 лютого, внаслідок геомагнітної бурі. Про це компанія повідомила на своєму сайті, пише УНН.
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"У четвер, 3 лютого, о 13:13 за східним стандартним часом Falcon 9 запустив 49 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту зі стартового комплексу 39A (LC-39A) у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. (...) На жаль, на супутники, розгорнуті у четвер, сильно вплинула геомагнітна буря у п'ятницю. (...) Попередній аналіз показує, що підвищений опір на малих висотах завадив супутникам вийти з безпечного режиму, щоб почати маневри підвищення орбіти, і до 40 супутників повторно увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі", - вказали у компанії.
Там наголосили, що супутники, що сходять з орбіти, не становлять небезпеки зіткнення з іншими супутниками і за своєю конструкцією руйнуються при вході в атмосферу — це означає, що орбітальне сміття не утворюється і частини супутника не ударяються об землю.
Доповнення
Мережа Starlink, яку розгортають з травня 2019 року, призначена для забезпечення доступу до інтернету користувачів по всій планеті за рахунок розміщення на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні та малонаселені райони, забезпечуватиме широкосмуговий доступ до інтернету на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.