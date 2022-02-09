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SpaceX потеряла до 40 спутников Starlink в результате геомагнитной бури

SpaceX потеряла до 40 спутников Starlink в результате геомагнитной бури

Киев • УНН

 • 32336 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Американская компания SpaceX потеряла около 40 из 49 интернет-спутников Starlink, выведенных на орбиту 3 февраля, из-за геомагнитной бури. Об этом компания сообщила на своем сайте, пишет УНН.

Цитата:

"В четверг, 3 февраля, в 13:13 по восточному стандартному времени Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде. (...) К сожалению, на спутники, развернутые в четверг, сильно повлияла геомагнитная буря в пятницу. (...) Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры повышения орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", - указали в компании.

Там отметили, что спутники сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими спутниками и по своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу — это означает, что орбитальный мусор не образуется и части спутника не ударяются о землю.

Дополнение

Сеть Starlink, которую развертывают с мая 2019 года, предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет размещения на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

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