SpaceX повідомила повний склад екіпажу для першої у світі цивільної місії в космосі

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Екіпаж першої цивільної місії Inspiration 4 до кінця цього року має вирушити на орбіту. У компанії оголосили двох останніх членів екіпажу з чотирьох осіб, які здійснять історичний похід до зірок пізніше цього року . Крістофер Семброскі з Еверетту, штат Вашингтон, і доктор Сіан Проктор з Темпе, штат Арізона, приєднаються до раніше оголошеного члена екіпажу Хейлі

Повна група корабля виглядає так:

командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;

пілот - Ніас Проктор;

бортовий лікар - Гейлі Арсено;

бортінженер - Крістофер Семброскі.

Пізніше цього року ракета Falcon 9 SpaceX випустить екіпаж на борт космічного корабля Dragon.

Нагадаємо

Американська компанія SpaceX здійснила в середу запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink.

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