SpaceX повідомила повний склад екіпажу для першої у світі цивільної місії в космосі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Американська компанія SpaceX оприлюднила членів остаточного екіпажу, призначеного для першої у світі цивільної місії в космосі. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Деталі
Екіпаж першої цивільної місії Inspiration 4 до кінця цього року має вирушити на орбіту. У компанії оголосили двох останніх членів екіпажу з чотирьох осіб, які здійснять історичний похід до зірок пізніше цього року . Крістофер Семброскі з Еверетту, штат Вашингтон, і доктор Сіан Проктор з Темпе, штат Арізона, приєднаються до раніше оголошеного члена екіпажу Хейлі
Повна група корабля виглядає так:
командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;
пілот - Ніас Проктор;
бортовий лікар - Гейлі Арсено;
бортінженер - Крістофер Семброскі.
Пізніше цього року ракета Falcon 9 SpaceX випустить екіпаж на борт космічного корабля Dragon.
Нагадаємо
Американська компанія SpaceX здійснила в середу запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уламки ракети SpaceX створили вражаюче світлове шоу в небі