SpaceX сообщила полный состав экипажа для первой в мире гражданской миссии в космосе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Американская компания SpaceX сообщила членов окончательного экипажа, предназначенного для первой в мире гражданской миссии в космосе. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Экипаж первой гражданской миссии Inspiration 4 до конца этого года должен отправиться на орбиту. В компании объявили двух последних членов экипажа из четырех человек, которые совершат исторический поход к звездам в течение этого года. Кристофер Семброски с Эверетту, штат Вашингтон, и доктор Сиан Проктор с Темпе, штат Аризона, присоединятся к ранее объявленным членам экипажа.
Полная группа корабля выглядит так:
командир - Джаред Айзекмана, бизнесмен и инициатор этой миссии;
пилот - Ниас Проктор;
бортовой врач - Хейли Арсено;
бортинженер - Кристофер Семброски.
Позже в этом году ракета Falcon 9 SpaceX выпустит экипаж на борт космического корабля Dragon.
Напомним
Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.
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