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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42064 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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SpaceX сообщила полный состав экипажа для первой в мире гражданской миссии в космосе

SpaceX сообщила полный состав экипажа для первой в мире гражданской миссии в космосе

Киев  •  УНН

 • 20911 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Американская компания SpaceX сообщила членов окончательного экипажа, предназначенного для первой в мире гражданской миссии в космосе. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Экипаж первой гражданской миссии Inspiration 4 до конца этого года должен отправиться на орбиту. В компании объявили двух последних членов экипажа из четырех человек, которые совершат исторический поход к звездам в течение этого года. Кристофер Семброски с Эверетту, штат Вашингтон, и доктор Сиан Проктор с Темпе, штат Аризона, присоединятся к ранее объявленным членам экипажа.

Полная группа корабля выглядит так:

командир - Джаред Айзекмана, бизнесмен и инициатор этой миссии;

пилот - Ниас Проктор;

бортовой врач - Хейли Арсено;

бортинженер - Кристофер Семброски.

Позже в этом году ракета Falcon 9 SpaceX выпустит экипаж на борт космического корабля Dragon.

Напомним

Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

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