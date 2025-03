Уламки ракети SpaceX створили вражаюче світлове шоу в небі

Деталі

Частина ракети Falcon 9 після запуску мала повернутися на Землю, але замість цього вона згоріла, коли потрапила в атмосферу Землі.

"Швидкість входу настільки велика, що матеріал, з якого він зроблений... в основному згорає", - кажуть астрономи.

За словами фахівців, здебільшого уламки згорають в атмосфері Землі, тому реальної небезпеки їх падіння на Землю немає.

Довідково

Falcon 9 - це сімейство одноразових і частково багаторазових ракет-носіїв важкого класу серії Falcon американської компанії SpaceX. Ракета складається з двох ступенів і використовується для запусків геостаціонарних комерційних супутників зв'язку, науково-дослідних космічних апаратів, вантажного космічного корабля Dragon в рамках програми Commercial Resupply Services з постачання Міжнародної космічної станції, а також для запуску пілотованого корабля Crew Dragon.

Не так давно, а саме 24 березня, відбувся успішний запуск ракети-носія з 22-ю партією із 60 супутників зв'язку Starlink версії 1.0.

Meteor? I don’t know what that was, but it was spectacular. @KATUNews @CNN @MSNBC @fox12weather @NBCNews pic.twitter.com/xNj5FsaSFt

— Krissy (@kaallori) March 26, 2021