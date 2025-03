SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками

Деталі

Старт з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) відбувся в 4:28 за часом Східного узбережжя США (10:28 за київським часом). Спочатку запуск планувався на 21 березня, проте потім був перенесений.

Перша ступінь ракети-носія раніше використовувалася при п’яти запусках. Через декілька хвилин після старту ступінь в автоматичному режимі плавно опустилася на плавучу платформу Of Course I Still Love You (“Звичайно, я все ще люблю тебе”) в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Довідка

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг. За оцінкою SpaceX, запуск в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдуться в 10 млрд доларів.

У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 апаратів Starlink.