SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция велась на сайте компании, передает УНН.
Детали
Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 04:28 по времени Восточного побережья США (10:28 по киевскому времени). Первоначально запуск планировался на 21 марта, однако затем был перенесен.
Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при пяти запусках. Через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You (“Конечно, я все еще люблю тебя”) в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
Справка
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.