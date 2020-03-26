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Соцстрах на початок березня мав заборгованість у виплатах на 890 млн грн - Денісова

Соцстрах на початок березня мав заборгованість у виплатах на 890 млн грн - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 1 березня у Фонду соціального страхування була заборгованість з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення обсягом 892,8 млн грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Під час моніторингового візиту з’ясовано, що станом на 1 березня 2020 року заборгованість з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення склала 892,8 млн грн, при цьому залишок коштів на початок місяця складав 353,05 млн гривень”, - повідомила Денісова за підсумками такого візиту до виконавчої дирекції Фонду.

За її словами, 11 березня залишалась не профінансованою заборгованість на матеріальне забезпечення за попередні 12 робочих днів у 760,7 млн грн. Зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності – 545,8 млн гривень; допомога по вагітності і пологах – 206,9 млн гривень. Прострочена заборгованість (2 робочих дні) – 89,4 млн гривень, строкова заборгованість (10 робочих днів) – 671,3 млн гривень.

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“Що стосується фактичних надходжень і фактичних видатків та їх потреби за січень, лютий 2020 року, вбачається, що з січня поточного року є тенденція збільшення заборгованості з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення", - зазначила Денісова.

З її слів, при цьому директором виконавчої дирекції Фонду не надано обґрунтованої інформації щодо вжиття дієвих заходів, спрямованих на стабілізацію фінансового стану Фонду та попередження подальшого зростання заборгованості з виплат застрахованим. "Зокрема відсутні звернення із відповідними пропозиціями до правління Фонду, Міністерства соціальної політики України, Кабінету міністрів України тощо”, - додала Омбудсмен.

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“Підготовлено звіт, який направлено директору виконавчої дирекції Фонду з метою усунення виявлених порушень у місячний строк”, - вказала Денісова, навівши й інші проблемні питання і порушення.

Вона зазначила, що у результаті моніторингу правлінню Фонду надані рекомендації щодо забезпечення належного контролю за діяльністю виконавчої дирекції, а Мінсоцполітики рекомендовано забезпечити ефективний державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

“Водночас, звернуся з проханням до Рахункової палати здійснити фінансовий аудит ефективності використання коштів Фонду, та до Державної служби України з питань праці щодо проведення перевірки дотримання трудових прав працівників виконавчої дирекції Фонду”, - сказала Денісова.

Нагадаємо, у Фонді соцстрахування розповіли про особливості видачі лікарняного під час карантину.

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