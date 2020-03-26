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Соцстрах на начало марта имел задолженность в выплатах на 890 млн грн - Денисова

Соцстрах на начало марта имел задолженность в выплатах на 890 млн грн - Денисова

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КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 1 марта у Фонда социального страхования была задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения в размере 892,8 млн грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Во время мониторингового визита выяснено, что на 1 марта 2020-го задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения составила 892,8 млн грн, при этом остаток средств на начало месяца составлял 353,05 млн гривен", - сообщила Денисова по итогам такого визита в исполнительную дирекцию Фонда.

По ее словам, 11 марта оставалась не профинансированной задолженность на материальное обеспечение за предыдущие 12 рабочих дней в размере 760,7 млн грн. В частности, пособие по временной нетрудоспособности - 545,8 млн гривен; помощь по беременности и родам - 206,9 млн гривен. Просроченная задолженность (2 рабочих дня) - 89,4 млн гривен, срочная задолженность (10 рабочих дней) - 671,3 млн гривен.

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"Что касается фактических поступлений и фактических расходов и их потребности за январь, февраль 2020-го, следует, что с января текущего года есть тенденция увеличения задолженности по выплате застрахованным лицам материального обеспечения", - отметила Денисова.

По ее словам, при этом директором исполнительной дирекции Фонда не представлено обоснованной информации о принятии действенных мер, направленных на стабилизацию финансового состояния Фонда и предупреждения дальнейшего роста задолженности по выплате застрахованным. "В частности отсутствуют обращения с соответствующими предложениями в правление Фонда, Министерство социальной политики Украины, Кабинет министров Украины и т.д.", - добавила Омбудсмен.

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"Подготовлен отчет, который направлен директору исполнительной дирекции Фонда с целью устранения выявленных нарушений в месячный срок", - указала Денисова, приведя и другие проблемные вопросы и нарушения.

Она отметила, что в результате мониторинга правлению Фонда даны рекомендации по обеспечению надлежащего контроля за деятельностью исполнительной дирекции, а Минсоцполитики рекомендовано обеспечить эффективный государственный надзор в сфере общеобязательного государственного социального страхования.

"Вместе с тем, обращусь с просьбой к Счетной палате осуществить финансовый аудит эффективности использования средств Фонда, и в Государственную службу Украины по вопросам труда о проведении проверки соблюдения трудовых прав работников исполнительной дирекции Фонда", - сказала Денисова.

Напомним, в Фонде соцстрахования рассказали об особенностях выдачи больничного во время карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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